وزير الخارجية يستعرض هاتفيًّا العلاقات الثنائية مع نظيره في سنغافورة

بحثا مستجدات إقليمية ودولية تهمّ البلدين

تلقّى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالًا هاتفيًّا، اليوم، من وزير خارجية جمهورية سنغافورة الدكتور فيفيان بالاكرشنان.

وتم خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والتعاون المشترك في عدد من المجالات، إضافة لبحث المستجدات الإقليمية والدولية والموضوعات التي تهم البلدين.

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28 أغسطس 2020 - 9 محرّم 1442 08:09 PM

بحثا مستجدات إقليمية ودولية تهمّ البلدين

وزير الخارجية يستعرض هاتفيًّا العلاقات الثنائية مع نظيره في سنغافورة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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تلقّى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالًا هاتفيًّا، اليوم، من وزير خارجية جمهورية سنغافورة الدكتور فيفيان بالاكرشنان.

وتم خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والتعاون المشترك في عدد من المجالات، إضافة لبحث المستجدات الإقليمية والدولية والموضوعات التي تهم البلدين.

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