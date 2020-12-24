شرطة الرياض عن ضبط مطلق النار في مهرجان الإبل: رشاش وكان معه 8 طلقات

مواطن أقدَمَ على فعلته ابتهاجًا أمام إحدى بوابات المهرجان واتخذت الإجراءات بحقه

أكدت شرطة منطقة الرياض، القبض على مواطن أطلق أعيرة نارية من سلاح رشاش في مهرجان الإبل.

وتفصيلًا، صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه أثناء قيام الجهات الأمنية بموقع مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بمهام عملها، رصدت شخصًا يستقل مركبة ويطلق عدة أعيرة نارية في الهواء من سلاح رشاش، ابتهاجًا، أمام إحدى بوابات المهرجان، مُعرّضًا حياة الآخرين للخطر، وتم إيقافه والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وضُبِط بحوزته السلاح المستخدم و(8) طلقات حية، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالته إلى النيابة العامة.