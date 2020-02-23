بلدية جنوب الطائف وأمن الطرق يضبطان طنين من رؤوس الأغنام وشحومًا فاسدة

في تأكيد لما نشرته "سبق".. بتوضيح من الأمانة

أكدت أمانة محافظة الطائف، ما نشرته "سبق" حول تعاونها مع الجهات الأمنية ممثلةً في أمن الطرق، في عملية ضبط كميات كُبرى من اللحوم الفاسدة والتي كانت في طريقها تهريبًا إلى المحافظة.

وقالت الأمانة في توضيحٍ لها: "ضبطت أمانة الطائف ممثلة في بلدية جنوب الطائف الفرعية، مركبة تحمل كمية كبيرة من رؤوس الأغنام الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تم حفظها ونقلها بشكل غير صحي، وبدون اتباع سبل الحفظ السليم، وعدم توفر وسيلة النقل الخاصة بالأطعمة واللحوم".

وأضافت: "بلغت كمية المضبوطات (طنين) من الرؤوس والشحوم الفاسدة، منها أكثر من 450 رأسًا، بالإضافة الى شحوم تجاوزت 1300 كيلو".

وتابعت: "كانت الفرق الرقابية للفرع بالتعاون مع أمن الطرق بجنوب الطائف، قد رصدت المركبة في طريقها لداخل المدينة وهي تقوم بنقل الحمولة في بيئة غير صحية ومجهولة المصدر للرؤوس والشحوم، ما أوجب الإتلاف الفوري واتخاذ الإجراءات النظامية".

وأوضحت أمانة الطائف، أنها كثفت أعمال الرقابة على كافة منافذ بيع الأطعمة كالمطاعم والمطابخ والبوفيهات والملاحم؛ للتأكد من مصادر اللحوم وذبحها داخل مسالخ الأمانة.

وكانت "سبق" قد نشرت خبرًا أشارت فيه إلى ضبطَ رجال أمن الطرق بمركز الضبط الأمني بطريق الطائف - الباحة، مركبة من نوع دينا "ثلاجة"، تفتقد لأبسط الشروط الصحية؛ من حيث سلامة الحفظ، أثناء محاولتها الدخول عبر مدخل الطائف الجنوبي والقادمة من جازان، مُخزن بداخلها كمية كبيرة من اللحوم الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، يقودها وافدٌ من جنسية آسيوية.

وقبل دخول المركبة، تم استيقافها من قِبل رجال مركز الضبط الأمني، وبتفتيشها عُثر على اللحوم الفاسدة والتي كان يرغب في نقلها لداخل الطائف، حيث جرى تسليمها وفقًا لمحضر الضبط لجهة الاختصاص "بلدية جنوب الطائف" لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.