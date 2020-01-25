سفارة المملكة في أستراليا تنبّه المواطنين من الحرائق

دعتهم عبر حسابها إلى اتباع تعليمات السلطات المحلية

طالبت سفارة المملكة العربية السعودية لدى أستراليا، المواطنين السعوديين، باتباع تعليمات السلطات المحلية؛ بشأن الحرائق والعواصف الرعديّة.

وقالت السفارة عبر حسابها في "تويتر": تود السفارة التنويه على جميع المواطنين بأهمية اتباع تعليمات السلطات المحلية بشأن الحرائق والعواصف الرعديّة في بعض الولايات الأسترالية.

في الحالات الطارئة يُرجى التواصل على الأرقام:

0432257277

0412014803

0412014702

0412014903