سفارة المملكة في أستراليا تنبّه المواطنين من الحرائق

طالبت سفارة المملكة العربية السعودية لدى أستراليا، المواطنين السعوديين، باتباع تعليمات السلطات المحلية؛ بشأن الحرائق والعواصف الرعديّة.
وقالت السفارة عبر حسابها في "تويتر": تود السفارة التنويه على جميع المواطنين بأهمية اتباع تعليمات السلطات المحلية بشأن الحرائق والعواصف الرعديّة في بعض الولايات الأسترالية.
في الحالات الطارئة يُرجى التواصل على الأرقام:
0432257277
0412014803
0412014702
0412014903
سفارة المملكة في أستراليا
دعتهم عبر حسابها إلى اتباع تعليمات السلطات المحلية
طالبت سفارة المملكة العربية السعودية لدى أستراليا، المواطنين السعوديين، باتباع تعليمات السلطات المحلية؛ بشأن الحرائق والعواصف الرعديّة.
وقالت السفارة عبر حسابها في "تويتر": تود السفارة التنويه على جميع المواطنين بأهمية اتباع تعليمات السلطات المحلية بشأن الحرائق والعواصف الرعديّة في بعض الولايات الأسترالية.
في الحالات الطارئة يُرجى التواصل على الأرقام:
0432257277
0412014803
0412014702
0412014903