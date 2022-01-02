مجلس النواب الأردني يقرّ بعض التعديلات على الدستور

يواصل نقاشاته حول بقية المواد غدًا

‬واصل مجلس النواب الأردني، اليوم الأحد، مناقشة مشروع تعديل الدستور الأردني، في جلسة مسائية، اليوم الأحد، برئاسة رئيس المجلس عبدالكريم الدغمي، وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وهيئة الوزارة.

وأقر النواب بأغلبية 106 أصوات، تعديل الفقرة 5 من المادة السادسة من الدستور، بما يعزز الحماية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم، وفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

كما وافق المجلس على إضافة فقرتين (6 و7) إلى المادة السادسة من الدستور لتمكين المرأة والشباب، حيث أكدت الفقرة 6 على تكفل الدولة بتمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع، بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز.

وصوّت 113 نائبًا لصالح شطب الفقرة المضافة من الحكومة الأردنية على المادة 32 من الدستور، والتي تنص على أن "الملك هو رئيس مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية".

ويواصل المجلس غدًا في جلستين صباحية ومسائية مناقشة مواد مشروع تعديل الدستور الاردني والبالغة 30 مادة، بعد أن أقر اليوم 3 مواد.