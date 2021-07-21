"الصحة": تسجيل 1273 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1024 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 21 يوليو 2021، تسجيل 1273 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 513.284 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1024 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 494,264 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 12 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8115 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 10905 والحالات الحرجة 1374 حالة.