"الإسلامية" تبث رسائل توعوية للمصلين: توجهوا للمساجد غير المكتظة خطر كورونا بالمزدحمة

تضمّنت نصائح وتوجيهات وتعليمات أقرتها الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمواجهة كورونا

بثت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ملايين الرسائل النصية (sms) من الممكن الرقمي والتقني للوزارة شركة الاتصالات السعودية، تضمنت نصائح وتوجيهات للمصلين عند ذهابهم للمساجد في شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ.

وتضمنت الرسائل التوعوية النصائح والتوجيهات والتعليمات التي أقرتها الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لمنع تفشي فيروس كورونا وحماية مرتادي بيوت الله من الوباء، منها التذكير بالبروتوكولات الصحية وحث المصلين على تجنب الازدحام والأماكن المكتظة والذهاب للمساجد التي يخف الزحام فيها.

ونصت الرسالة النصية sms التي بعثتها الوزارة عبر رسائل نصية: "أخي المصلي: يزداد خطر الإصابة بفيروس كورونا في الأماكن المزدحمة، فتوجه إلى المساجد غير المكتظة".

وتكثّف وزارة الشؤون الإسلامية حضورها الإعلامي عبر مشاركتها بمختلف القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي وعبر منصاتها الرقمية؛ لتوعية وتثقيف المجتمع بالمملكة حول أهمية العمل؛ وفق التوجيهات لضمان سلامة المصلين في أكثر من 90 ألف مسجد وجامع بالمملكة، إلى جانب إطلاق مجموعة كبيرة من البرامج التوعوية لبيان خطر فيروس كورونا.