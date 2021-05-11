بين مصلٍ وطائفٍ ومبتهل.. خدمات متكاملة في ليلة تهجد وختم القرآن بالحرمين

تطهير وسُقيا وتنظيم حشود ومطوفون.. تشغيل وصيانة وعربات وإجابة السائلين

توافد المصلون قبل غروب شمس 28 رمضان إلى المسجد الحرام للإفطار في البيت العتيق، ابتغاء ما عند ربهم من فضلٍ ومغفرة ورحمة، مؤدين مناسكهم وعباداتهم وسط منظومة متكاملة من الخدمات، ما بين مصلٍ وطائفٍ ومبتهل، متوجّهين إلى ربهم لصلاة المغرب والعشاء تليها التراويح وتهجد ليلة ختم القرآن الكريم.

وجنّدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي كوادرها البشرية وإمكاناتها كافة لخدمة ضيوف بيت الله الحرام، ليؤدوا مناسكهم وسط بيئة صحية آمنة مطمئنة محفوفة بالخشوع والسكينة.

وأعدّت الرئاسة العامة لاستقبال المصلين، خطة لضمان سلامة قاصدي وزوّار المسجد الحرام وتحقيق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله-، أبرزها تطهير وتعقيم المسجد الحرام، وخدمات السُقيا، وتنظيم الحشود، عبر الأبواب والممرات، ومعالجة الظواهر السلبية، وخدمات التنقل، والتشغيل والصيانة، والمطوفين، والعربات، وإجابة السائلين، وغيرها من الخدمات.

وتأتي الخدمات بدعم وتوجيه ومتابعة مباشرة من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، والتي من بينها غسل المسجد الحرام وتطهير وتعقيمه بعدد (10) غسلات بأكثر من (4000) عامل وعاملة، وفي كل عملية تطهير تستهلك أكثر من (80 ألف لتر) من المطهرات، و(1600 لتر) من المعطرات، و(15000 لتر) من المعقمات لتعقيم جميع الأسطح، وتم تجهيز وتوزيع أكثر من (500) جهاز آلي لتعقيم الأيدي بخاصية الاستشعار، وكذلك توزيع (200 ألف) عبوة موزعةً على صحن المطاف، أضافة إلى (370) حقيبة أسطوانية وأكثر (1000) عامل، وتجنيد (500) كادر أمن مدني، وتعقيم مصليات النساء (85) مرة وتوزيع (70) ألف عبوة ماء زمزم ذات الاستخدام الواحد عليها، كما تم تجهيز (8000) عربة لخدمة رواد البيت الحرام (5000) عربة عادية وقرابة (3000) عربة كهربائية، وأكثر من (100) مراقب على أبواب يشرفون على عمليات دخول وخروج المصلين من وإلى المسجد الحرام والساحات وتوجيههم إلى المصليات.

كما تم تخصيص خدمات للأشخاص ذوي الاعاقة بتوفير عدد من الموقع والمصليات بتوسعة الملك فهد الدور الأول باب (64) ومصلى توسعة الملك عبدالله أمام باب (123) لضمان دخولهم دون تزاحم ومراعاة التباعد بينهم بالمصلى المخصص وتوفير الاجراءات الوقائية كافة لهم، وغيرها من الخدمات التي تأتي بإشراف وتوجيه ومتابعة من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس لتحقيق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- في تقديم أرقى الخدمات للحرمين الشريفين وقاصديهما.