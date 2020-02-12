"الدفاع" تفتح القبول والتجنيد الموحد للقوات المسلحة برتبة "جندي"

لحملة الثانوية وعلى وظائف "أمن وحماية وسائق"

أعلنت وزارة الدفاع عن فتح بوابة القبول للتقديم على وظيفة أمن وحماية، ووظيفة سائق بالقوات المسلحة، برتبة "جندي" لحملة الثانوية العامة وما يعادلها.





وحددت "الوزارة" يوم الأحد الموافق 1441/06/22هـ موعدًا لاستقبال الطلبات، والتقديم من خلال زيارة بوابة القبول الموحد وإكمال إجراءات التسجيل.

https://tajnid.mod.gov.sa/