المغرب: 3 وفيات و79 إصابة جديدة بـ"كورونا"

ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الفيروس لـ110

أعلنت وزارة الصحة المغربية، السبت، تسجيل 79 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1527 حالة.

ووفق "رويترز"، أفادت الوزارة بأنه تم تسجيل ثلاث وفيات جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 110.

وأضافت أن عدد حالات التعافي من فيروس "كورونا" في البلاد ارتفع إلى 141 حالة.