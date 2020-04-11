المغرب: 3 وفيات و79 إصابة جديدة بـ"كورونا"

ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الفيروس لـ110

أعلنت وزارة الصحة المغربية، السبت، تسجيل 79 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1527 حالة.

ووفق "رويترز"، أفادت الوزارة بأنه تم تسجيل ثلاث وفيات جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 110.

وأضافت أن عدد حالات التعافي من فيروس "كورونا" في البلاد ارتفع إلى 141 حالة.

فيروس كورونا الجديد

1

11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441 02:38 PM

ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الفيروس لـ110

المغرب: 3 وفيات و79 إصابة جديدة بـ"كورونا"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

0 872

أعلنت وزارة الصحة المغربية، السبت، تسجيل 79 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1527 حالة.

ووفق "رويترز"، أفادت الوزارة بأنه تم تسجيل ثلاث وفيات جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 110.

وأضافت أن عدد حالات التعافي من فيروس "كورونا" في البلاد ارتفع إلى 141 حالة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020