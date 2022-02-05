"العلا" تشهد اليوم ختام النسخة الثانية من سباق "طواف السعودية 2022"

البلجيكي "فان جيلز" بطلاً للمرحلة الرابعة

تُختتم اليوم السبت في محافظة العلا النسخة الثانية من سباق "طواف السعودية 2022" للدراجات، الذي انطلق مطلع فبراير الجاري، وتنظمه وزارة الرياضة بالتعاون مع الاتحاد السعودي للدراجات. وتأتي إقامة هذا السباق كإحدى مبادرات "برنامج جودة الحياة"، الهادفة إلى زيادة نسبة ممارسة الرياضة في المجتمع.



وينتظر أن يقطع المتسابقون الـ138.9 كيلومتر الأخيرة من السباق ضمن المرحلة الخامسة اليوم، وقد قطعوا في المرحلة الأولى 198 كيلومترًا، و193.9 كيلومتر في المرحلة الثانية، و181.2 كيلومتر في المرحلة الثالثة، أما المرحلة الرابعة فقطعوا خلالها 149.3 كيلومتر. ومر المتسابقون خلال تلك المراحل الماضية بعدد من المعالم التاريخية، والمناظر الطبيعية الخلابة، والواجهات الصخرية العملاقة، أبرزها مدائن صالح في الحجر أول موقع سعودي يدرج في قائمة التراث العالمي "اليونسكو"، والمتنزه الشتوي "وينتر بارك"، وأبو راكة، وبئر هداج في تيماء، ومطل الحرة، وأخيرًا البلدة القديمة.



وكانت المرحلة الرابعة التي اختُتمت أمس الجمعة قد انطلقت من المتنزه الشتوي، واختُتمت في مطل حرة عويرض، وتُوِّج فيها الدراج البلجيكي مكسيم فان جيلز من فريق «لوتو سودال» البلجيكي بعد قطعه المسافة الإجمالية البالغة 149.3 كيلومتر، بزمن قدره 3:32:39 ساعة، فيما حل ثانيًا الدراج السلوفاكي لوكا ميزجيك من فريق بايك إكسينج – جيكو الأسترالي، وجاء ثالثًا البلجيكي تيم ديكليرك من فريق كويك ستيب ألفا فينيل البلجيكي، فيما يتصدر الترتيب العام بنهاية هذه المرحلة البلجيكي مكسيم فان جيلز، يليه الدراج الكولومبي سانتياغو سانشيز، وحل ثالثًا البرتغالي روي كوستا.



من جهته، أشاد الدكتور وجيه عزام، نائب رئيس الاتحاد الدولي للدراجات نائب رئيس الاتحاد العربي للدراجات، باستضافة السعودية النسخة الثانية من السباق، وقال: "سعيد جدًّا بالنجاح الذي حققه سباق طواف السعودية 2022، والتنظيم الرائع الذي أشرف عليه المسؤولون في وزارة الرياضة بالسعودية، واختيارهم العلا لتكون مقرًّا لإقامة هذا السباق العالمي نظير ما تتميز به من حضارة تاريخية ومناظر خلابة وأجواء ساحرة، حظيت بإعجاب جميع المتسابقين الحاضرين هنا".