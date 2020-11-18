محافظ يدمة يستقبل "الشهراني" وأعضاء لجنة الدفاع المدني بمنطقة نجران

بحثا التنسيق بين الجهات الأمنية والمدنية والتوعية بمخاطر الحرائق

عقدت اللجنة الفرعية للدفاع المدني بمحافظة يدمة اجتماعها اليوم الأربعاء برئاسة محافظ يدمة موفق بن عبدالهادي العنزي، وبحضور مدير الدفاع المدني بالمنطقة العميد ركن سعد بن سعيد الشهراني وأعضاء لجنة الدفاع المدني ومديري الجهات الحكومية بالمحافظة.

و جرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المطروحة بورقة العمل، والاستعدادات من قِبل الجهات المعنية، وذلك إنفاذًا لتوجيهات الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران بتعزيز التكامل والتنسيق بين الجهات الأمنية والمدنية، والتوعية بمخاطر الحرائق و مسبباته.

وقال مدير الدفاع المدني بالمنطقة إن الهدف من اجتماع اللجنة هو تنسيق الجهود بين جميع أعضاء اللجنة للمحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات من المخاطر.

وفي نهاية اللقاء شكر المحافظ "الشهراني" وأعضاء اللجنة لما لمسه من تعاون في خدمة الصالح العام.