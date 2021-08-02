"التجارة" تضبط مستودعًا مخالفًا في الرياض يغش المنظفات والكمامات

مصادرة كميات كبيرة من المواد المغشوشة بأسماء تجارية معروفة

أعلنت وزارة التجارة عن ضبط مستودع مخالف في الرياض، يديره وافد عربي للغش في المنظفات وتصنيع الكمامات من مواد مخالفة.

وقالت الوزارة: تم تضبط منظفات بأسماء تجارية معروفة ومصادرة كميات كبيرة من المواد المغشوشة الجاهزة للبيع.

وأشارت وزارة التجارة إلى أنه تم ضبط مالك الموقع والقائم عليه وإحالتهما للجهات المختصة.