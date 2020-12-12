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دعت إلى التقيّد بارتداء الكمامات والابتعاد عن التجمعات

إدارة مهرجان الإبل تؤكد ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية

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أكدت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل على جميع المشاركين والزوار، ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة من قبل وزارة الصحة؛ لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.



وشددت إدارة المهرجان على ضرورة ارتداء الكمامات والابتعاد عن التجمعات، والحفاظ على التباعد والتعقيم باستمرار.



وأكدت ضرورة تحميل تطبيق "توكلنا" وتطبيق "تباعد"؛ حفاظاً على سلامة الجميع، وتطبيقاً لتوجيهات حكومتنا الرشيدة وأدوارها البارزة في التصدي لهذه الجائحة منذ بدايتها.