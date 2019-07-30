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لا إصابات أو وفيات .. السبب زيادة أحمال كهربائية

حريق فندق بمكة وإخلاء 700 حاج .. "المدني" يباشر

باشر مدني #العاصمة_المقدسة، صباح اليوم، حادث حريقٍ بفندق يسكنه حجاجٌ من الأشقاء الفلسطينيين، وتمّ إخلاء جزئي لـ (700) حاج احترازياً دون وجود إصاباتٍ أو وفياتٍ، ولله الحمد.

ووفق مديرية الدفاع المدني، فقد اتضح أن سبب الحريق زيادة أحمال كهربائية.