حريق فندق بمكة وإخلاء 700 حاج .. "المدني" يباشر

لا إصابات أو وفيات .. السبب زيادة أحمال كهربائية

باشر مدني #العاصمة_المقدسة، صباح اليوم، حادث حريقٍ بفندق يسكنه حجاجٌ من الأشقاء الفلسطينيين، وتمّ إخلاء جزئي لـ (700) حاج احترازياً دون وجود إصاباتٍ أو وفياتٍ، ولله الحمد.

ووفق مديرية الدفاع المدني، فقد اتضح أن سبب الحريق زيادة أحمال كهربائية.

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30 يوليو 2019 - 27 ذو القعدة 1440 11:48 AM

لا إصابات أو وفيات .. السبب زيادة أحمال كهربائية

حريق فندق بمكة وإخلاء 700 حاج .. "المدني" يباشر

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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باشر مدني #العاصمة_المقدسة، صباح اليوم، حادث حريقٍ بفندق يسكنه حجاجٌ من الأشقاء الفلسطينيين، وتمّ إخلاء جزئي لـ (700) حاج احترازياً دون وجود إصاباتٍ أو وفياتٍ، ولله الحمد.

ووفق مديرية الدفاع المدني، فقد اتضح أن سبب الحريق زيادة أحمال كهربائية.

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