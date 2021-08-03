انهيار مدرجات وانقطاع بالطرق.. شاهد ما خلفته الهطولات في فيفاء

استنفار للبلدية لمعالجة الأضرار وإزاحة الصخور وتحرير حركة السير

هطلت أمطار غزيرة على محافظة فيفاء، مساء أمس الإثنين، أدت إلى انقطاعات في الطرق، وانهيارات صخرية في المدرجات الزراعية في مواقع متفرقة من المحافظة.

وفور انقطاع الأمطار؛ استنفرت بلدية المحافظة معداتها لمعالجة الأضرار وإزاحة الأتربة والصخور التي تعيق حركة السير، وإزالة مخلفات الأمطار والسيول.

وكانت محافظة فيفاء قد شهدت خلال الأيام الماضية أمطاراً غزيرة أدت إلى انقطاع طريق الملك خالد "الحزام" بالكامل، فيما لا تزال الأعمال قائمة لفتح الطريق، بعد تشكيل لجنة للاطلاع على حجم الانهيار، ووضع الحلول العاجلة لفتح الطريق.