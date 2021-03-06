المملكة المتحدة تسجل 6040 إصابة جديدة بكورونا و 158 حالة وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 4,213,343 والوفيات 124,419 شخصًا

سجلت المملكة المتحدة اليوم 6040 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 158 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 4,213,343 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 124,419 وفاة.

بريطانيا فيروس كورونا الجديد

0

06 مارس 2021 - 22 رجب 1442 11:27 PM

إجمالي الإصابات بلغ 4,213,343 والوفيات 124,419 شخصًا

المملكة المتحدة تسجل 6040 إصابة جديدة بكورونا و 158 حالة وفاة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

لندن

3 427

سجلت المملكة المتحدة اليوم 6040 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 158 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 4,213,343 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 124,419 وفاة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

بريطانيا فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021