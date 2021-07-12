LogiPoint تبني قرية مستودعات جديدة بـ68 مليونًا في ميناء جدة الإسلامي

ستشمل مساحات مخصصة للتعامل مع البضائع المجمدة والمبردة والجافة والأدوية

أعلنت شركة LogiPoint، أكبر مطور ومشغل للمناطق اللوجستية في المملكة، عن منح عقد إنشاء قرية المستودعات الخامسة لها، في منطقة الإيداع وإعادة التصدير بميناء جدة الإسلامي، إلى شركة صحارى للمقاولات المحدودة، وهو مجمع مستودعات حديث ومتعدد الاستخدام، ومن المقرر الشروع في بنائه من شهر أغسطس المقبل.

وخلال الفترة الحالية، تعمل مستودعات LogiPoint بنسبة أكثر من 100٪ من طاقتها الاستيعابية، وبالتالي فإن بناء قرية المستودعات المقرر الانتهاء منها في يوليو 2022، ستكون إضافة جديدة، خاصة أنها تمتد على مساحة 24500 متر مربع، وستشمل مساحات مخصصة للتعامل مع البضائع المجمدة والمبردة والجافة، والأدوية والمستلزمات الطبية داخل ميناء جدة الإسلامي، بالإضافة لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة كبيرة لعملائها.

ويؤكد فاروق شيخ، الرئيس التنفيذي لـLogiPoint، أن مهمة الشركة تتمثل في تمكين الخدمات اللوجستية، وتسهيل التجارة، والنمو الاقتصادي، وبيّن أن استثماراتهم الجديدة في مشاريع البنية التحتية، لها تأثير مضاعف على الاقتصاد السعودية.

وقال "شيخ": "ستكون القرية الخامسة واحدة من أكثر الإضافات تطورًا حتى الآن في البنية التحتية لمستودعات LogiPoint داخل ميناء جدة الإسلامي، كما أنها ستعزز من مكانة مدينة جدة كمركز لوجستي دولي متكامل، وهو ما يتقاطع مع رؤية المملكة 2030 بتحولها إلى مركز لوجستي إقليمي ودولي مؤثر، ومن المتوقع أن تزيد خطط التوسع من سعة تخزين منطقة الايداع وإعادة التصدير بحوالى 150٪ خلال العامين أو الثلاثة المقبلة".

وتم تصميم القرية بواسطة "جمجوم للاستشارات"، بما يتماشى مع مواصفات البنية التحتية اللوجستية العالمية، ووفق أحدث معايير وتقنيات المباني الخضراء، كما سيعتمد على الموارد المتجددة للحفاظ على الطاقة من خلال التخلص من النفايات، واستخدام نظام إضاءات LED المرشدة في الاستهلاك، وتوفير الدعم التكنولوجي المتطور والموثوق، وكاميرات المراقبة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وتزويدها بأفضل أنظمة مكافحة الحرائق والسلامة الحديثة.

يُذكر أن منطقة الإيداع وإعادة التصدير، هي منصة لوجستية متكاملة تبلغ مساحتها مليون متر مربع مخصصة لتسهيل التجارة والتنمية في المملكة، من خلال تمكين الخدمات اللوجستية، وخلق قيمة للاستثمار في حلول حديثة ومبتكرة، باستخدام أحدث التقنيات والبنية التحتية.