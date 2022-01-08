رئيس الأركان اليمني: "الشرعية" دمَّرت 80 % من قدرات الحوثيين في مأرب

"عزيز" لفت إلى وجود تنسيق مع "التحالف" لحسم المعركة

ذكر رئيس هيئة الأركان العامة للجيش اليمني، الفريق الركن صغير بن عزيز، أن قوات الشرعية دمَّرت 80 في المئة من قدرات ميليشيا الحوثي الموالية لإيران في محافظة مأرب.



ولفت إلى أن هناك تنسيقًا بين الجيش الوطني اليمني وتحالف دعم الشرعية لحسم المعركة في جنوب مأرب.



وأفاد "عزيز" بأن قوات الجيش والمقاومة أحرزت تقدمات كبيرة في جبهات محافظة مأرب الجنوبية، وفقًا لـ"سبتمبر نت".



وبيّن أن التقدمات العسكرية التي أحرزها الجيش الوطني في المعارك كبّدت الميليشيا خسائر كبيرة في جبهات مديرية الجوبة.



وأشار إلى أن استعادة السيطرة على جبل البلق ستكون قريبة.