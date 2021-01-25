طليقها غافلهم وفرّ بها.. "محكمة بالرياض" تعيد رضيعة إلى أحضان أمها خلال 24 ساعة

في إنجاز قضائي يترجم التقدم المبهر الذي يشهده النظام العدلي في المملكة

سجّلت محكمة الأحوال الشخصية بالرياض، إنجازاً قضائياً متميزاً يترجم التقدم المبهر الذي يشهده النظام العدلي في المملكة؛ حيث تمكنت من إعادة رضيعة أربعة أشهر إلى أحضان أمها بعد أن اختطفها طليقها.

وتقدمت مواطنة ‏بمحكمة الأحوال الشخصية بالرياض، بدعوى إعادة محضون على طليقها ‏الذي قام بزيارة ابنته في منزل طليقته، حيث غافل الأب إخوان طليقته، ولاذ بالفرار بصحبة الرضيعة المحضونة.

وسجّلت المحكمة دعوى وتحديد موعد للنظر والحكم فيها، حيث تم إعادة البنت المحضونة لأمها في مدة لا تتجاوز 24 ساعة من وقت تقديم الدعوى.

بدورها رفعت الأم المكلومة شكرها وتقديرها لرئيس المحكمة، وناظر القضية؛ على هذا التعامل المنجز في وقت يسير.