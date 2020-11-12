إعلان نتائج قبول دورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم "50" بكلية الملك فهد الأمنية

مواعيد تسليم الوثائق معلنة من خلال الموقع الإلكتروني عبر منصة "أبشر توظيف"

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، نتائج المرشحين للقبول النهائي للمتقدمين للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم "50" بكلية الملك فهد الأمنية للعام الدراسي 1442هـ.

وأوضحت الإدارة أنه لمعرفة نتائج القبول ومواعيد تسليم الوثائق، الرجوع للموقع الإلكتروني عبر منصة "أبشر توظيف" بوزارة الداخلية على الرابط https://jobs.sa.