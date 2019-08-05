الموافقة على إقامة مزاد للإبل نهاية شهر صفر في "ضرية"

يستمر لمدة 20 يوماً

صدرت موافقة أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، على إقامة مزاد للإبل في محافظة ضرية يبدأ في نهاية صفر المقبل، وذلك بناءً على طلب عدد من ملاك الإبل في المنطقة.

وأوضح محافظ ضرية صالح الشعمل، أن المزاد سوف ينطلق في تاريخ ١٤٤١/٢/٢٥هـ، ويستمر لمدة ٢٠ يوماً، مشيراً إلى أن "مزاد ضرية للإبل" بلغ شهرة واسعة على مستوى المملكة بين محبي ذلك الموروث، وكان الإقبال عليه كثيفاً خلال النسخ التي أقيمت في السنوات الماضية.

وأشار "الشعمل" إلى أن مثل ذلك الحراك الاقتصادي في منطقة القصيم لم يتحقق إلا بدعم ومتابعة وتوجيهات دائمة من أمير المنطقة ونائبه في شتى المجالات الداعمة.