"المسند": لا توجد حالة مطرية خلال الـ 5 أيام القادمة.. عدا هذه الأماكن

قال: في مثل هذه الأيام أول ما تشرق الشمس على الجزء الجنوبي بالمملكة

أكّد أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند؛ أنه خلال خمسة أيام قادمة لا توجد حالة مطرية عدا أمطار متفرقة ومتواضعة متوقعة على الركن الجنوبي الغربي، والغربية من السعودية.

وأضاف عبر حسابه في تويتر، إلى أنه في مثل هذه الأيام (نوفمبر) أول ما تشرق الشمس على الجزء الجنوبي الشرقي من المملكة، وآخر جزء هو الشمالي الغربي.