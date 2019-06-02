"صحة جازان": هذه حقيقة وفاة مريض قلب بسبب انقطاع الكهرباء

واقعة بمستشفى الأمير محمد بن ناصر وتداولتها منصات التواصل

نفت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان، أن يكون سبب وفاة أحد المرضى بقسم العناية المركزة للقلب في مستشفى الأمير محمد بن ناصر؛ هو انقطاع الكهرباء مثلما نشرت مواقع التواصل.

وقالت "الصحة"، في بيان صحفي لها، إنه إشارة إلى ما تمّ تداوله عن وفاة حالة في العناية المركزة بمستشفى الأمير محمد بن ناصر، فإننا نتقدم بخالص العزاء والمواساة لذوي المتوفى، وندعو له بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

وأضافت، أنه لا علاقة لوفاة المريض -رحمه الله- بانقطاع الكهرباء، حيث كانت الحالة تعاني ضعفاً شديداً في القلب مع التهاب حاد في الصدر، وفشل في وظائف الأعضاء الحيوية، وعدم استجابة للمؤثرات، وتمّ إبلاغ أقارب الحالة عن ذلك ظهر يوم السبت من قِبل الطبيب المعالج، وذلك قبل انقطاع التيار الكهربائي.