السفير السعودي لدى كوت ديفوار يبحث أوجه التعاون مع وزير الدفاع الإيفواري

تناول اللقاء سبل الدعم بين البلدين بمجال مكافحة الإرهاب وحماية الحدود

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين في جمهورية الكوت ديفوار عبدالله بن حمد السبيعي وزير الدولة ووزير الدفاع الإيفواري حمد بكايوكو، بمكتبه في أبيدجان.

وتفصيلاً، تناول اللقاء سُبل التعاون والدعم بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كوت ديفوار في مكافحة الإرهاب وحماية الحدود.

