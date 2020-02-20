السفير السعودي لدى كوت ديفوار يبحث أوجه التعاون مع وزير الدفاع الإيفواري

تناول اللقاء سبل الدعم بين البلدين بمجال مكافحة الإرهاب وحماية الحدود

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين في جمهورية الكوت ديفوار عبدالله بن حمد السبيعي وزير الدولة ووزير الدفاع الإيفواري حمد بكايوكو، بمكتبه في أبيدجان.

وتفصيلاً، تناول اللقاء سُبل التعاون والدعم بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كوت ديفوار في مكافحة الإرهاب وحماية الحدود.

الكوت ديفوار سفير خادم الحرمين لدى الكوت ديفوار عبدالله السبيعي وزير الدفاع الإيفواري حمد بكايوكو

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20 فبراير 2020 - 26 جمادى الآخر 1441 01:13 AM

تناول اللقاء سبل الدعم بين البلدين بمجال مكافحة الإرهاب وحماية الحدود

السفير السعودي لدى كوت ديفوار يبحث أوجه التعاون مع وزير الدفاع الإيفواري

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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التقى سفير خادم الحرمين الشريفين في جمهورية الكوت ديفوار عبدالله بن حمد السبيعي وزير الدولة ووزير الدفاع الإيفواري حمد بكايوكو، بمكتبه في أبيدجان.

وتفصيلاً، تناول اللقاء سُبل التعاون والدعم بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كوت ديفوار في مكافحة الإرهاب وحماية الحدود.

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الكوت ديفوار سفير خادم الحرمين لدى الكوت ديفوار عبدالله السبيعي وزير الدفاع الإيفواري حمد بكايوكو

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