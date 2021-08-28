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من خلال 15 عيادة موزعة على المرافق الصحية في المنطقة

466 ألف مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" في صحة عسير

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قدمت عيادات (تطمن) في صحة عسير خدماتها لـ466 ألف مستفيد منذ بدء العمل فيها، من خلال 15 عيادة موزعة على المرافق الصحية في المنطقة.



يُذكر أن عيادات (تطمن) مخصصة لخدمة كل مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، والتي قد يصاحبها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين، أو مقيمين.