برئاسة #الملك_سلمان..#مجلس_الوزراء يعقد جلسته عبر الاتصال المرئي

عقد مجلس الوزراء اليوم جلسته - عبر الاتصال المرئي - برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز .

واطلع المجلس على فحوى اللقاءات والمحادثات التي جرت خلال الأسبوع، لتطوير العلاقات ومد جسور التعاون وتنميته مع عددٍ من دول العالم في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة وجهود تحقيق الأمن والسلم الدوليين.



واستعرض المجلس عدداً من التقارير عن مجريات الأحداث وتطوراتها على الساحتين الإقليمية والدولية، ويجدد ترحيب المملكة بمبادرة الحوار السودانية التي ترعاها منظمة الأمم المتحدة، ودعمها كل ما من شأنه وحدة وصون الأمن والاستقرار والنماء في السودان.