في تنبيه لـ"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على منطقة المدينة المنورة

مصحوبة برياح سطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.. تستمر حتى 8 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم الخميس، بالمدينة المنورة ومحافظات: (العلا، والعيص، والحناكية، والمهد، وخيبر، ووادي الفرع)، تضمنت سحبًا رعدية ممطرة ونشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهرًا حتى الساعة الثامنة مساء.

حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة

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07 يناير 2021 - 23 جمادى الأول 1442 08:31 AM

مصحوبة برياح سطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.. تستمر حتى 8 مساءً

في تنبيه لـ"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على منطقة المدينة المنورة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم الخميس، بالمدينة المنورة ومحافظات: (العلا، والعيص، والحناكية، والمهد، وخيبر، ووادي الفرع)، تضمنت سحبًا رعدية ممطرة ونشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهرًا حتى الساعة الثامنة مساء.

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