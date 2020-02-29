رئيس "فيفا": لا نستبعد تأجيل المباريات الدولية الودية بسبب "كورونا"

أ ف ب: أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، السويسري جاني إنفانتينو، أمس الجمعة أنه لا يستبعد تأجيل المباريات الدولية الودية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال إنفانتينو لدى وصوله بلفاست حيث تُقام الجمعية العمومية السنوية للاتحاد الدولي في نهاية الأسبوع: "صحة الأشخاص أهم بكثير من أي مباراة كرة قدم".

وأضاف: "لهذا السبب علينا أن نبحث الوضع، ونأمل أن يتحسن أكثر من أن يسوء".

وتابع: "في الوقت الحالي يبدو أن الوباء مستمر في التفشي. إذا كان لا بد من تأجيل المباريات، أو لعبها بدون جمهور حتى تستقر الأمور، سنقوم بذلك".

وتم تأجيل جميع مباريات الدوري المقررة في نهاية هذا الأسبوع في سويسرا حيث مقر الاتحاد الدولي للعبة.

ومنعت الحكومة السويسرية المنعقدة في جلسة استثنائية حتى 15 آذار/ مارس على الأقل إقامة أي حدث عام أو خاص يجمع أكثر من 1000 شخص، وإضافة إلى ذلك ستقام خمس مباريات في الدوري الإيطالي بدون جمهور في نهاية هذا الأسبوع أيضًا، في حين تم تأجيل مباريات بطولتَي اليابان وكوريا الجنوبية في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وأردف إنفانتينو قائلاً: "لا أستبعد أي شيء في الوقت الحالي. آمل ألا نصل إلى ذلك (تأجيل المباريات). وأعتقد أنه سيكون من الصعب على أية حال فرض حظر عالمي". معربًا عن أمله بإجراء المباريات الودية الدولية المقررة الشهر المقبل.

وفي معرض رده على سؤال حول إمكانية إقامة مباريات بدون جمهور اعتبر رئيس الفيفا أن "كل منظِّم لأي منافسة سيكون عليه أن يقرر ما هو جيد له". مضيفًا: "على المدى القصير قد يكون هذا حلاً، لكن لا يمكننا تصوُّر منافسة بمباريات عدة خلف الأبواب الموصدة على مدار أشهر عدة".