بعد كمين مُحكم .. شاهد ضبط 140 ألف كمامة قبل بيعها بالسوق السوداء

واقعة صُودرت فيها الكميات وإحالة المخالفين إلى الاختصاص وعقاب المنشأة

تمكنت فرق الرقابة بوزارة التجارة، بعد كمين مُحكم، من ضبط عمالة وافدة بحوزتها 140 ألف كمامة؛ لبيعها بأسعار مرتفعة في السوق السوداء عن طريق أحد المواقع الإلكترونية.

وأضافت "التجارة"، أنه تمّت مصادرة الكميات قبل بيعها وإيقاع العقوبات اللازمة بحق المنشأة وإحالتهم إلى الجهات المختصة.

يُذكر أن وزارة التجارة دعت عموم المستهلكين، إلى الإبلاغ عن المنشآت ومنافذ البيع المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو عبر مركز البلاغات على الرقم (1900) أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.