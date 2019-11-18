مندوب المملكة بالاتحاد الأوروبي يبحث دعم التعاون مع سفير الدانمارك

استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين وناقشا آخر التطورات في المنطقة

التقى رئيس بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد بن محمد العريفي بالممثل الدائم لمملكة الدنمارك لدى الاتحاد الأوروبي السفير يوناس ليسبرغ.

وهنأ السفير العريفي الدبلوماسي الدنماركي بمناسبة تعيينه ممثلاً دائماً لمملكة الدنمارك لدى الاتحاد الأوروبي.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة آخر التطورات في المنطقة، وبحث سبل تعزيز التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك.