خاصية مثيرة تواعد حملة "آيفون".. تسريبات "iOS 14" تحمل قصاصات!

مزايا تتضمن تحديثات على iCloud Keychain وقائمة جديدة للشاشة الرئيسية

كشفت تقارير صحفية، عن التسريبات الخاصة بنظام تشغيل "آي أو إس 14" الجديد لهواتف "آيفون"، التي من بينها ميزة خاصية توفر الكثير من بيانات المستخدمين.

وأشار موقع "تايمز نيوز ناو" إلى أن "iOS 14" الجديد، سيسمح لمستخدمي هواتف "آيفون" لأول مرة بتجربة التطبيقات من دون تثبيتها على هواتفهم.

وقال مصدر، إن "أبل" ستسمح للمستخدمين بتجربة التطبيقات، قبل تنزيل الإصدار الكامل منها من على متجر "آب ستور" أو فتح محتوى التطبيق إذا كان مثبتًا بالكامل على الهاتف.

وسيتفاعل نظام تشغيل "iOS 14" مع التطبيق على أنه "جهة خارجية" يمكن تصفحها من دون فتحها والتعرف على كيفية عمله، وفي حال رغبته في تشغيل التطبيق لفترة أطول يمكنه تحميله بصورة كاملة.

وسيطلق على تلك المنظومة الجديدة اسم "القصاصات"، التي يمكن خلالها الاستجابة السريعة لأي تطبيق من دون تنزيله بالكامل.

وتتشابه تلك الميزة، مع ميزة سابقة موجودة في نظام تشغيل "أندرويد" تحت اسم "سلايسز"، والتي يمكن من خلالها فتح أي تطبيق من دون تحميله على الهاتف.

من المتوقع أيضًا أن يتضمن iOS 14 عددًا من الميزات والتنقيات الحديثة، مثل تحديثات على iCloud Keychain، وعرض قائمة جديدة للشاشة الرئيسية، وتطبيق لياقة جديد.