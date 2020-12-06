"بن فرحان" يبحث مجالات التعاون مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي

استعرض أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بمكتبه في الرياض اليوم، مساعد وزير الخارجية الأمريكي ديفيد شينكر، ونائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الخليج العربي تيموثي ليندركينغ.

وجرى خلال الاستقبال، بحث مجالات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله

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06 ديسمبر 2020 - 21 ربيع الآخر 1442 08:14 PM

استعرض أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

"بن فرحان" يبحث مجالات التعاون مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بمكتبه في الرياض اليوم، مساعد وزير الخارجية الأمريكي ديفيد شينكر، ونائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الخليج العربي تيموثي ليندركينغ.

وجرى خلال الاستقبال، بحث مجالات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله

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