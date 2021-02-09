مستشفى الأمير عبدالمحسن بالعلا يدشن روبورت الطب الاتصالي

الجهاز يتميز بوجود كاميرات تنظير خاصة لفحص الأذن والعين

دشن مستشفى الأمير عبدالمحسن بمحافظة العلا، جهاز "الروبوت الآلي" للاستشارات الطبية بين الأطباء في المستشفيات، وتمكّن من التنقل الذاتي داخل المستشفى، وصولاً إلى سرير المريض، وتقديم الاستشارة لسريرية.

ويتميز جهاز الروبوت "Robo Doctor" بإمكانياته المدمجة، مثل سماعة الطبيب وكاميرات تنظير خاصة لفحص الأذن والعين، وكاميرا خاصة لفحص الجلد، إضافة إلى وجود كاميرا معتمده طبياً ذات دقة عالية تمكّن من نقل الصورة بوضوح ونقاء عاليين تتيح للطبيب قراءة العلامات والمؤشرات الإكلينيكية يشمل الصور الإشعاعية، إلى جانب الأدوات التي تمكّن الأطباء من تشخيص الحالات المرضية، وتقديم الاستشارات الطبية "عن بعد".

وتعتبر هذه الخدمة من تقنيات الطب الاتصالي للاستشاريين وإضافة نوعية لسرعة الاستجابة الزمانية والمكانية أمام الممارسين .

مستشفى الأمير عبدالمحسن محافظة العلا

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09 فبراير 2021 - 27 جمادى الآخر 1442 02:53 PM

الجهاز يتميز بوجود كاميرات تنظير خاصة لفحص الأذن والعين

مستشفى الأمير عبدالمحسن بالعلا يدشن روبورت الطب الاتصالي

وكالة الأنباء السعودية (واس)

العلا

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دشن مستشفى الأمير عبدالمحسن بمحافظة العلا، جهاز "الروبوت الآلي" للاستشارات الطبية بين الأطباء في المستشفيات، وتمكّن من التنقل الذاتي داخل المستشفى، وصولاً إلى سرير المريض، وتقديم الاستشارة لسريرية.

ويتميز جهاز الروبوت "Robo Doctor" بإمكانياته المدمجة، مثل سماعة الطبيب وكاميرات تنظير خاصة لفحص الأذن والعين، وكاميرا خاصة لفحص الجلد، إضافة إلى وجود كاميرا معتمده طبياً ذات دقة عالية تمكّن من نقل الصورة بوضوح ونقاء عاليين تتيح للطبيب قراءة العلامات والمؤشرات الإكلينيكية يشمل الصور الإشعاعية، إلى جانب الأدوات التي تمكّن الأطباء من تشخيص الحالات المرضية، وتقديم الاستشارات الطبية "عن بعد".

وتعتبر هذه الخدمة من تقنيات الطب الاتصالي للاستشاريين وإضافة نوعية لسرعة الاستجابة الزمانية والمكانية أمام الممارسين .

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مستشفى الأمير عبدالمحسن محافظة العلا

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