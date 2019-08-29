مجلس "إحسان" يوافق على عرض القوائم المالية على الجمعية العمومية

برئاسة "الزايدي" .. ومقترح بإنشاء مكاتب للجمعية في موقعها الحالي

اطلع مجلس جمعية الإحسان والتكافل الاجتماعي بمكة المكرمة (إحسان) برئاسة سليمان بن عواض الزايدي، على القوائم المالية لعام 2018هـ ، وقرر عرضها على الجمعية العمومية للمصادقة عليها.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة في دورته الرابعة بمقر الجمعية أمس، بحضور الأعضاء كل من: الدكتور صالح بن غميض الشاكري، نائب الرئيس، الشيخ إبراهيم بن عبدالله السريع، بكر بن إبراهيم بصفر، أمين الصندوق، والمهندس جمال بن بكر حريري، ومدير عام الجمعية عبدالله بن عبدالمعطي النفعي.

ومن جانب آخر، أحال المجلس موضوعين أولهما فكرة بناء مكاتب للجمعية في موقعها الحالي، وكذلك موضوع عرض سعر أرض وعمارة موقعهما في حي العوالي بمكة إلى لجنة الأوقاف لإبداء الرأي، كما اطلع مجلس الإدارة علي التقرير النهائي لأعمال حج عام 1440 حيث ثمن المجتمعون دور الدكتور محمد بن أحمد منشي -عضو اللجنة الإعلامية المسؤول الإعلامي، وجهوده المبذولة وفريق العمل في تقرير برامج الجمعية لموسم حج 1440هـ، وكذلك التقرير الإضافي.

كما قرر المجلس الإبقاء على لجنتي الموارد والإعلام حيث يعرض عليهما ما يخصهما قبل رفعه للجنة التنفيذية، وقد اختتم المجلس جلسته متمنيًا للجميع عامًا هجريًا جديدًا مليئًا بالحيوية الدائمة في خدمة الأسر المكية خصوصًا مع بقية البرامج الموسمية؛ شاكرين الله على أن يسر لهذه الجمعية الدعم المستمر من أهل الخير.