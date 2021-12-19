شاهد.. وزير النقل يدشن المرحلة الأولى من محطة "سال" بمطار جدة

تقدم خدمات نوعية على مساحة 40 ألف متر مربع وبطاقة 1.1 مليون طن

دشن وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، اليوم توسعة محطة شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية الجديد، عضو المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية فواز بن محمد الفواز بأن تدشين توسعة المحطة يأتي لمواكبة الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، والتي تهدف إلى تحويل المملكة إلى منصة لوجستية عالمية، للمساهمة بشكل كبير في تعظيم الأثر الاقتصادي للمملكة وتنويع استدامة نمو قطاع الخدمات اللوجستية وتحقيق ريادته وخلق فرص تنافسية في البيئة الاستثمارية الجاذبة التي تتبناها المملكة في رؤيتها.

وأضاف الفواز بأن تدشين التوسعة يهدف إلى الاستفادة من نقاط قوة الشركة في مناولة الشحن الجوي وخبراتها في القطاع لتوسيع خدماتها اللوجستية وحلولها المتطورة في المطارات وخارجها، وخدمة الأسواق الدولية لزيادة قوة ربط منافذ المملكة مع نظيراتها العالمية.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي المكلف لشركة سال السعودية للخدمات اللوجستية المهندس هشام بن عبدالله الحصين بأن مساحة توسعة المرحلة الأولى من المحطة ستبلغ 40 ألف متر مربع، لتقدم عدداً من الخدمات النوعية بالإضافة إلى الخدمات التقليدية لخدمات المناولة الأرضية، مشيراً بأنها تشمل مرافق شحن متنوعة ومزودة بأحدث المرافق وبأعلى المواصفات العالمية وأنظمة مناولة آلية وتشمل خدمات شحنات الصادر والوارد والشحنات المبردة الطبية والغذائية والشحنات عالية القيمة والشحنات الخطرة وشحنات الترانزيت، وذلك وفق إجراءات أمنية حسب المعايير الدولية. كما سيساهم المشروع في مرحلته الأولى إلى رفع الطاقة الاستيعابية لمرافق الشحن لتصل لقرابة 1.1 مليون طن سنوياً.

يذكر أن شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية، إحدى الشركات الوطنية التي تقدم خدماتها اللوجستية في مجال مناولة الشحنات لمختلف شركات الطيران في المنافذ الجوية في المملكة، بالإضافة إلى تقديم خدمات الحلول اللوجستية والربط بين وسائط النقل الأخرى لرفع كفاءة الخدمات اللوجستية المقدمة للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 يجعلها منصة لوجستية عالمية ومركزاً دولياً لخدمة البضائع والشحنات.