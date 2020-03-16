تركي بن طلال في رسالة للمواطنين بعسير: أزمة سنتخطاها

قال إن ترك التوجيهات أو إهمال تنفيذها سيمس صحة المجتمع كله

أكّد أمير منطقة عسير تركي بن طلال؛ في رسالة وجّهها لسكان المنطقة من مواطنين ومقيمين، أن الالتزام بالتوجيهات الصادرة من المؤسسات الأمنية والصحية لمواجهة "كورونا"، هو فرض؛ لأن إهمالها سيمس صحة المجتمع، مؤكداً تخطي الأزمة.

وقال: الالتزام بالتوجيهات الصادرة من المؤسسات الأمنية والصحية لمواجهة "كورونا" ليس خياراً؛ بل هو فرض لازم؛ لأن أيّ ترك للتوجيهات أو إهمال في تنفيذها سيمس صحة المجتمع كله، وستتولى الجهات الأمنية اتخاذ كل ما يلزم لضمان تنفيذ توجيهات الدولة -أعزّها الله- على أكمل وجه.

أزمة "كورونا" سنتخطاها بتوفيقٍ من الله، ثم بجهود المخلصين والمخلصات في مؤسساتنا الصحية والأمنية الذين نشكرهم ونشرف بتذليل جميع الصعوبات لنجاح مهمتهم الوطنية.