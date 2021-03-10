"أمانة الرياض": أزلنا صبة خرسانية تُعادل مساحة 10 ملاعب كرة قدم دولية

قالت: 64 ألف صبة في 2020.. ويجري العمل بطموحات أكبر لتحسين المشهد

أفادت أمانة الرياض، بأنها أنهت العام 2020 بإزالة ما يزيد على 64 ألف صبة خرسانية، كانت تشغل حيزًا كبيرًا في المدينة يعادل مساحة 10 ملاعب كرة قدم دولية.

ووفق حساب الأمانة على "تويتر"؛ فإنه يجري العمل بطموحات أكبر لتحسين مشهد الرياض الحضري.

أمانة الرياض الرياض

9

10 مارس 2021 - 26 رجب 1442 09:26 AM

قالت: 64 ألف صبة في 2020.. ويجري العمل بطموحات أكبر لتحسين المشهد

"أمانة الرياض": أزلنا صبة خرسانية تُعادل مساحة 10 ملاعب كرة قدم دولية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

4 18,576

أفادت أمانة الرياض، بأنها أنهت العام 2020 بإزالة ما يزيد على 64 ألف صبة خرسانية، كانت تشغل حيزًا كبيرًا في المدينة يعادل مساحة 10 ملاعب كرة قدم دولية.

ووفق حساب الأمانة على "تويتر"؛ فإنه يجري العمل بطموحات أكبر لتحسين مشهد الرياض الحضري.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

أمانة الرياض الرياض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021