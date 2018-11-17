رداً على مزاعم "واشنطن بوست" .. متحدثة السفارة السعودية لدى واشنطن: السفير التقى خاشقجي مرةً واحدةً ونرحب بالتدقيق في سجلات هواتفنا

في أواخر سبتمبر 2017 وجرت مناقشة ودية وتواصل بعد الاجتماع عبر الرسائل النصية

أكّدت سفارة المملكة العربية السعودية لدى واشنطن، أن السفير الأمير خالد بن سلمان؛ التقي شخصياً الإعلامي السعودي جمال خاشقجي؛ مرةً واحدةً، وذلك في أواخر سبتمبر 2017، وجرت مناقشة ودية وتواصل بعد الاجتماع عبر الرسائل النصية.

وأشارت إلى أن آخر رسالة أرسلها السفير إلى خاشقجي كانت في 26 أكتوبر 2017، كما لم يناقش الأمير خالد بن سلمان؛ مع خاشقجي؛ في أيِّ وقتٍ من الأوقات أيَّ أمرٍ يتعلق بالتوجّه إلى تركيا.

وذكرت المتحدثة الرسمية باسم السفارة السعودية لدى واشنطن في الرد على مزاعم صحيفة "واشنطن بوست"، أن الأمير خالد بن سلمان؛ لم يجرِ أّيَّ محادثاتٍ هاتفية مع جمال خاشقجي.

وتابعت "نرحب بالتدقيق في سجلاتنا الهاتفية ومحتوى الهاتف النقال لتأكيد ذلك، وفي هذه الحالة يجب أيضاً طلب ذلك من السلطات التركية، كما طالب المدعي العام السعودي ذلك مرات عدة لكن دون جدوى".

وأشارت إلى أن ما ذُكر مجرد ادعاءات غير صحيحة، وهي نظريات مختلقة نسمعها دون أن يكون لهذه التخمينات أيّ أساس.