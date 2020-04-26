"الشهراني" يطرح الحلول المناسبة للتعاقدات والمشروعات المتعثرة بسبب "كورونا"

أكد لـ "سبق" ضرورة إعادة جدولة المشروعات.. وتعاون الملاك مع المقاولين

أكد الدكتور المهندس سعد بن مطر الشهراني مستشار إدارة المشاريع والمحكم المعتمد أنه بعد تفاقم تداعيات جائحة كورونا "كوفيد 19" وتأثيرها على المشروعات والتعاقدات ، يجب إعادة جدولة المشروعات بتفاهم وتعاون جميع الأطراف، وخصوصًا الملاك والمقاولين.

وأوضح لـ "سبق" أنه بعد استفسارات وتواصل الكثير من السائلين من الجهات الحكومية والمقاولين وغيرهم كانت الأسئلة تدور في المعظم حول هذه الجائحة وتأثيرها السلبي بشكل مباشر أو غير مباشر على المشروعات وما الطرق الصحيحة للخروج من هذه الأزمة بالشكل الصحيح والسليم وخصوصًا أن هذه الفترة تعد فترة رمادية (ضبابية) وذلك لعدم وضوح الصورة التي تُسهل من اتخاذ القرار للأطراف.

وقال "الشهراني" إن أفضل الحلول المناسبة للتعاقدات والمشروعات المتعثرة أن يكون هناك إعادة جدولة للمشروعات بتفاهم الأطراف على خطة تناسب الأطراف المتعاقدة ويكون هو الحل الأسلم لكي يتسنى للجميع تجاوز هذه الفترة الحرجة التي سوف تزول بإذن الله قريبًا.



وشدد "الشهراني" على أنه لابد أن يدرك الجميع وخصوصًا المالك أن المقاول في حاجة إلى التعاون معه في وضع الخطة الجديدة لهذا الحدث والأخذ في الاعتبار ما يتعرض له من ضغوطات مالية فيما يخص القوى البشرية أو المواد وبالمقابل لابد أن يستشعر المقاول بأن المالك كذلك قد يتعرض لإشكاليات من زوايا مختلفة منها أن قيمة هذا المشروع والفائدة أو الغرض منه قد فقدت بسبب تأخر المشروع إثر هذا الوباء أو أحيانًا قد تكون هنالك أسباب أخرى قد لا تكون ظاهرة لدى المقاول بالفعل قد يتضرر منها المالك بسبب الوباء بشكل مباشر أو غير مباشر.