حدث بالهند.. مقتل 13 في حريق شبّ بمستشفى يعالج مرضى كورونا

شبَّ حريق في وحدة العناية المركزة بمستشفى هندي يعالج مرضى فيروس كورونا؛ ما أدّى إلى وفاة ما لا يقل عن 13 مريضاً كانوا يعالجون من كورونا.

وتمّ إجلاء المرضى من مستشفى فيجاي فالاب بعد إخماد الحريق صباح الجمعة.

السلطات الهندية قالت إنها تمكنت من إخماد الحريق الذي اندلع في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، ونقلت أربعة ناجين إلى مستشفيات قريبة.

الحادث يأتي وسط موجة ثانية قاتلة من الإصابات بالوباء في الهند.

وأرهق الارتفاع المفاجئ في أعداد المرضى المستشفيات؛ ما تسبّب في نقص حاد في الأكسجين وأسرّة العناية المركزة وأجهزة التنفس الاصطناعي.