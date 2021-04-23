تحذير من تقلبات جوية على مكة من الجمعة حتى الثلاثاء

مركز إدارة الأزمات بالإمارة يدعو إلى تجنُّب بطون الأودية

كشف ‏مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة منطقة مكة المكرّمة، عن ‏تقلبات جوية تشهدها محافظات منطقة ‫مكة المكرّمة؛ ابتداءً من اليوم الجمعة حتى الثلاثاء.

‏وقال المركز إن التقلبات تؤدي إلى تدنٍ في الرؤية الأفقية، وهطول أمطار رعدية، داعياً الجميع إلى توخي ‏الحيطة والحذر، وتجنُّب تجمُّع المياه وبطون الأودية.