تحذير من تقلبات جوية على مكة من الجمعة حتى الثلاثاء

كشف مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة منطقة مكة المكرّمة، عن تقلبات جوية تشهدها محافظات منطقة مكة المكرّمة؛ ابتداءً من اليوم الجمعة حتى الثلاثاء.
وقال المركز إن التقلبات تؤدي إلى تدنٍ في الرؤية الأفقية، وهطول أمطار رعدية، داعياً الجميع إلى توخي الحيطة والحذر، وتجنُّب تجمُّع المياه وبطون الأودية.
مركز إدارة الأزمات بالإمارة يدعو إلى تجنُّب بطون الأودية
كشف مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة منطقة مكة المكرّمة، عن تقلبات جوية تشهدها محافظات منطقة مكة المكرّمة؛ ابتداءً من اليوم الجمعة حتى الثلاثاء.
وقال المركز إن التقلبات تؤدي إلى تدنٍ في الرؤية الأفقية، وهطول أمطار رعدية، داعياً الجميع إلى توخي الحيطة والحذر، وتجنُّب تجمُّع المياه وبطون الأودية.