تايكوندو السلام ينتزع ذهب القتال.. والترجي يسيطر على البومسي

الصفا يزيح الهدى عن الوصافة

حقق فريق السلام للتايكوندو، كأس القتال للمجموعة الثانية لدرجة الناشئين بـ(570) نقطة و(4) ذهبيات، جاءت عن طريق (علي الرشيد، يوسف الحسن، مهند الباشا، فراس العلي) بقيادة المدرب عبدالمنعم الخواهر، ورائد الحميدي.

وحل فريق العدالة ثانيًا بـ(376) نقطة بذهبية واحدة عبر عبدالله الوباري تحت إشراف حسن العبادي، ووليد القفاص، وعلي حقوي.

وجاء فريق العمران ثالثًا بـ(266) نقطة وذهبية حسن الكاظم، بقيادة المدرب محمد النويصر، في البطولة التي اختُتمت اليوم السبت على صالة وقت اللياقة بالجبيل بمشاركة (20) ناديًا وعلى صعيد منافسات البومسي.

وواصل فريق الترجي سيطرته على بطولات البومسي بـ(424) نقطة وذهبية الفردي للاعب الفضل آل حمادة، وذهبية الجماعي أيضًا عبر (الفضل آل حمادة، الحر آل حمادة، الحسن آل هنيدي) تحت إشراف المدير الفني زهير أبو الرحى؛ فيما حقق فريق الصفا الوصافة بـ(74) نقطة بقيادة علي درويش، الذي قلب الطاولة بعد إزاحته للمنافس التقليدي للترجي (نادي الهدى)، الذي تراجع للثالث بـ(52) نقطة.. وظَهَرت لمسات المدرب القدير أشرف البحراني على العطاء الفني للمجموعة التي خاضت التنافس.

من جهة أخرى تتوقف المنافسات مؤقتًا ليتمكن اللاعبون من إجراء اختباراتهم الدراسية، وسيتم إعادة جدولة جولات المنافسات من قِبَل اللجنة الفنية، وسيتم إعلانه عبر حساب الاتحاد السعودي للتايكوندو بمنصة تويتر (sauditkd@).