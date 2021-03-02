تصادم مركبات يزهق أرواح 12 أمريكيًا في كاليفورنيا

نجم الحادث نتيجة مواجهة سيارة لشاحنة

قُتل ما لا يقل عن 12 أمريكيًا، اليوم (الثلاثاء)، في حادث تصادم بين عدة مركبات في جنوب ولاية كاليفورنيا، على بعد نحو 10 أميال شمال الحدود المكسيكية.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن متحدث باسم إنفاذ القانون، أن الحادث وقع بعد أن سارت مركبة بشكل مباشر في اتجاه شاحنة كبيرة تتجه شمالاً على طريق الولاية 115 في مقاطعة إمبريال بولاية كاليفورنيا، وفقًا لـ"روسيا اليوم".