تسريبات تكشف قائمة أسعار هواتف "آيفون 12" الجديدة

من المتوقع أن تكشف "أبل" النقاب عن 4 هواتف دفعة واحدة

ينتظر كل عشاق هواتف "آيفون" إعلان شركة "أبل" الأمريكية، سلسلة هواتف "آيفون 12" الجديدة غداً، الثلاثاء 13 أكتوبر.

ومن المتوقع أن تكشف "أبل" النقاب عن 4 هواتف دفعة واحدة، وهي: "آيفون 12 ميني" و"آيفون 12" و"آيفون 12 برو" و"آيفون 12 برو ماكس".

وكشفت تسريبات صحفية، نشرها موقع "تايمز نيوز ناو" عن قائمة أسعار هواتف "آيفون 12" المرتقبة.

وجاءت قائمة أسعار هواتف "آيفون 12" على النحو التالي:

- آيفون 12 ميني: 699 دولاراً أمريكياً (خيارات الألوان: أبيض – أحمر - أسود – أزرق – أخضر).

- آيفون 12: 799 دولاراً أمريكياً (خيارات الألوان: أبيض – أحمر - أسود – أزرق – أخضر).

- آيفون 12 برو: 999 دولاراً أمريكياً (خيارات الألوان: الذهبي – الفضي – الجرافيت – الأزرق).

- آيفون 12 برو ماكس: 1099 دولاراً أمريكياً (خيارات الألوان: الذهبي – الفضي – الجرافيت – الأزرق).

ومن المتوقع أن تفتح "أبل" باب طلبات الشراء المسبقة بدءاً من يوم 16 أكتوبر الجاري حتى 14 نوفمبر المقبل، تمهيدا لطرحه رسمياً في الأسواق العالمية.

وتشير التسريبات إلى أن جميع هواتف "آيفون 12" الجديدة ستحتوي على شاشة من نوع "أوليد سوبر ريتينا إكس دي آر"، وغطاء زجاجي من السيراميك، ووضع بيانات ذكي يمكّن صاحب الهاتف من التبديل تلقائياً بين شبكات الجيلين الرابع والخامس.

وسيتمتع هاتف "آيفون 12 ميني" بشاشة بقياس 5.4 بوصة وكاميرات خلفية مزدوجة، فيما سيأتي هاتفا "آيفون 12" و"آيفون 12 برو" بشاشة أكبر بقياس 6.1 بوصة، فيما سيأتي هاتف "آيفون 12 برو ماكس" بشاشة بقياس 6.7 بوصة بكاميرا خلفية ثلاثية.