البنتاغون يعلن إصابة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بفيروس كورونا

أعراض المرض لديه خفيفة ويتابع توصيات الأطباء وسيخضع للحجر

أفاد البنتاغون، بإصابة وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن؛ بفيروس كورونا، وجاء في بيان نُشر على موقع البتناغون، نقلاً عن "أوستن": "هذا الصباح جاءت نتيجة إيجابية لاختبار فيروس كورونا، طلبت إجراء الاختبار بعد ظهور الأعراض لديّ في أثناء وجودي بمنزلي في إجازة".

وأشار أوستن؛ البالغ من العمر 68 عاماً إلى أن أعراض المرض لديه خفيفة، وأنه يتابع توصيات الأطباء، وينوي الخضوع للحجر الصحي في منزله خلال الأيام الـ 5 المقبلة.