الكويت تسجّل 804 إصابات جديدة بكورونا و3 وفيات

خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع عدد المصابين إلى 17568 حالة

سجّلت الكويت 804 إصابات جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد المصابين إلى 17568 حالة.

وأفادت وزارة الصحة الكويتية بأنها سجّلت 3 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض، ليصل مجموع حالات الوفاة إلى 124 حالة، مبينةً أن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض هي حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها، وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لهم.