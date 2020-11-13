إصابة محترف الأهلي خلال مباراة غانا والسودان

تعرض الدولي الغاني صامويل أوسو جناح فريق الأهلي، للإصابة، في مباراة منتخب بلاده أمس الخميس أمام السودان، التي أقيمت ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا.

وخرج صامويل أوسو، جناح الأهلي السعودي، مصابًا في المباراة؛ حيث تم استبدال اللاعب البالغ من العمر "24 عامًا" في الدقيقة 62 بعدما تعرّض لضربة في اللقاء، وأوضحت التقارير الصحافية في غانا أن أوسو كان قد تعافى من إصابة خفيفة قبل يوم من مواجهة السودان، إلا أنه تأثر بشدة خلال المباراة؛ مما أجبر المدرب تشارلز أكونور على استبداله.

وتوقّعت صحيفة "غانا سوكر" أن يكون أوسو جاهزًا لمباراة غانا المقبلة أمام السودان في العاصمة الخرطوم، يوم الثلاثاء المقبل.