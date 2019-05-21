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قال: الفرصة متاحة للراغبين من كل أنحاء العالم .. والتفاصيل غداً

تركي آل الشيخ يعلن إطلاق مسابقة للقرآن الكريم والأذان

أعلن المستشار بالديوان الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم تركي آل الشيخ؛ إطلاق مسابقة للقرآن الكريم والأذان.

وقال آل الشيخ؛ عبر حسابه في "تويتر": "يسرني الإعلان عن إطلاق مسابقة القرآن الكريم وكذلك مسابقة الأذان، وسيتم الإعلان عن التفاصيل يوم الأربعاء القادم .. وستكون الفرصة متاحة لكل الراغبين من كل أنحاء العالم.. بالتوفيق للجميع".