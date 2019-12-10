وزير الخارجية: استقرار لبنان بالغ الأهمية للسعودية

لفت إلى أنه بحاجة لمسار يضمن سيادته

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، اليوم (الثلاثاء): "إن استقرار لبنان بالغ الأهمية بالنسبة للسعودية".

وذكر وزير الخارجية أنه لن يستبق الحكم على مؤتمر لدعم لبنان من المقرر عقده هذا الأسبوع في باريس وأنه سينتظر نتائج هذا المؤتمر، وفقاً لـ"رويترز".

ورداً على سؤال بشأن المساعدات للبنان، لفت الأمير فيصل بن فرحان خلال مؤتمر صحفي بعد القمة الأربعين لدول مجلس التعاون التي عقدت في الرياض، إلى أن شعب لبنان ونظامه السياسي بحاجة إلى إيجاد طريق للمضي قدماً يضمن استقرار لبنان وسيادته.